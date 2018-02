FW-D: FW-D: Fehler in einer Gasheizung, Gas strömte im Keller aus

Düsseldorf (ots) - Düsseldorf - Dienstag, 27. Februar 2018, 12:57 Benderstraße, Düsseldorf-Gerresheim

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Gasaustritt gerufen. Die Leitstelle der Feuerwehr entsendete die Löschzüge aus Gerresheim und Flingern, drei Führungsdienste, zwei Sonderfahrzeuge der Feuerwache Posener Straße und Rettungsdienstfahrzeuge zur Einsatzstelle. Später unterstützte noch der Technik- und Kommunikationszug der Freiwilligen Feuerwehr mit Führungs- und Beleuchtungsfahrzeugen. Ebenfalls waren die Mitarbeiter der Stadtwerke vor Ort, um zu unterstützen. Der Einsatz dauert noch an.

In einem Wohnhaus kam es heute zu einer Fehlfunktion der Heizungsanlage, wodurch Stadtgas (Methan) in den Keller ausströmte. Durch die Messgeräte der Feuerwehr und der Stadtwerke konnte sowohl im entsprechenden Haus als auch in einem Nachbarhaus eine Gaskonzentration nachgewiesen werden. Vorsorglich wurden beide Wohnhäuser und der Gewerbeladen im Erdgeschoß geräumt. Für die Bewohner wurde ein Bus der Feuerwehr bereitgestellt. Nachdem die Feuerwehr die Bereiche mit ihren Lüftern belüftet hatte, war zunächst keine Gaskonzentration mehr festzustellen. Nach kurzer Zeit stiegen ungewöhnlicher Weise die Messwerte aber wieder an und konnten in den Wänden und den Decken nachgewiesen werden. Das Gas hatte sich in den Hohlräumen und Öffnungen der Decken und Wände gesetzt und dunstet von dort zurzeit noch aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei einzelne Öffnungen und Hohlräume, im Rahmen ständigen Messungen, anzubohren und die Bereiche mit speziellen Geräten der Feuerwehr zu belüften. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, ist momentan nicht absehbar. Aufgrund der engen Straßensituation und der durch die Einsatzfahrzeuge blockierten Gleise richtete die Rheinbahn zeitweise einen Schienenersatzverkehr ein. Netterweise bieten freundliche Nachbarn auf der Benderstraße den Einsatzkräften heiße Getränke an, eine sehr willkommene Geste, gerade bei den vorherrschenden Minustemperaturen.

Hinweis: Es wird eine Abschlußmeldung folgen

