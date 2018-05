Dinslaken (ots) - Am vergangenen Mittwoch gegen 12.30 Uhr beobachtete eine Anwohnerin einen Unbekannten, der zielstrebig auf eine Doppelhaushälfte an der Taubenstraße zulief, auffällig von Außen durch die Fenster ins Haus lugte und in einem Kellerabgang verschwand. Wenig später kehrte der Mann mit einer Motorsense und einem roten Koffer aus dem Keller zurück. Als er feststellte, dass er von der Nachbarin beobachtet wurde, fing er geschäftig an, Unkraut zu zupfen. Schließlich stieg er über den Gartenzaun und lief in unbekannte Richtung davon.

Erst einen Tag später fiel den Hauseigentümern die eingeschlagene Scheibe der Kellertür auf. Anschließend stellten sie fest, dass aus ihrem Keller eine Kettensäge, eine Motorsense und ein Bohrhammer in einem roten Koffer entwendet wurden.

Beschreibung des Unbekannten:

Circa 20-25 Jahre alt, blond, sportliche Figur, circa 185 cm groß, Cappy, roter Pullover, graue Jogginghose.

Die Polizei rät:

Aufmerksame Nachbarn sollten unbedingt auf ihr Bauchgefühl hören und bei verdächtigen Feststellungen sofort den kostenlosen Notruf der Polizei 110 wählen. Sie kennen sich als Anwohner am Besten in ihrer Nachbarschaft aus und wissen, wer zu ihrer Nachbarschaft gehört und wer fremd ist. Auch im Falle eines "Fehlalarm" entstehen Ihnen keine Kosten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell