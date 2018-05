POL-WES: Voerde - 58-jährige stürzte und verletzte sich schwer

Voerde (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 13.45 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau aus Voerde mit einem Mofa den Radweg der Hindenburgstraße.

Im Bereich der Einmündung Am Industriepark geriet sie auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über das Mofa und fiel auf den Asphalt.

Hierbei verletzte sie sich so schwer, dass ein Rettungswagen sie in Krankenhaus bringen musste, in dem sie stationär verblieb.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell