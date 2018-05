POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Mädchen mit einem Fahrrad und weitere Zeugen

Dinslaken (ots) - Am heutigen Morgen gegen kurz vor acht hörte eine 50-jährige Autofahrerin einen lauten Knall, als sie mit ihrem Auto an der Kreuzung Helenenstraße / Hagenstraße stand. Als sie sich umsah, sah sie zwei junge Mädchen, eines mit einem Fahrrad, die auf dem Gehweg der Hagenstraße standen. Das Mädchen mit dem Fahrrad entschuldigte sich bei der Autofahrerin, ehe sie sich in Richtung Voerder Straße entfernte. Als die Autofahrerin daraufhin ausstieg und ihr Auto kontrollierte, stellte sie eine Beschädigung am Fahrzeugheck fest, die ihr vorher noch nicht aufgefallen war. Unklar ist derzeit, was ursächlich für den lauten Knall war, den die Autofahrerin hörte und in welchem Zusammenhang dieser mit der Beschädigung und den beiden Mädchen mit den Fahrrädern steht.

Beschreibung der Mädchen:

1. Mädchen:

Dunkle Hautfarbe, 12-14 Jahre alt, 150-160 cm groß, schwarzes krauses, zu einem Dutt gebundenes Haar normale Figur, dunkle Augen. Bekleidet mit einer kurzen, dunklen Jacke. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein dunkles Damenrad mit einem Korb auf dem Gepäckträger.

2. Mädchen: Kleiner als das andere Mädchen, mittelblonde, lange Haare, die bis über die Schultern reichen, rote Jacke. Trug einen Schultornister.

Zeugen, insbesondere die beiden Mädchen, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 bei der Polizei in Dinslaken zu melden.

