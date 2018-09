POL-PDMT: Hachenburg - Pkw-Aufbruch - Zeugen gesucht

Hachenburg (ots) - Am Sonntagnachmittag, 09.09.18, 16.30 Uhr, bemerkte der Geschädigte, dass unbekannte Täter seinen in der Straße Am Burggarten in Hachenburg abgestellten Renault Laguna im Verlauf der vergangenen Nacht aufgebrochen hatten. Die Täter entwendeten u.a. eine Bassbox sowie eine Kiste Bier aus dem Fahrzeug.

