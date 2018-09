POL-PDMT: Borod - Schlägerei auf Kirmes in Borod - Zeugen gesucht

Borod (ots) - Am Sonntagmorgen, 01.32 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Hachenburg eine Schlägerei auf der Kirmes in Borod mitgeteilt. Nach Zeugenangaben kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei kleineren Personengruppen, die in eine körperliche Auseinandersetzung gipfelte. Zwei Täter flüchteten noch vor dem Erscheinen der Polizei. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

