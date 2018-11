FW-HAAN: Gasleitung wird bei Erdarbeiten beschädigt

Haan (ots) - Die Feuerwehr Haan ist heute um 15.55 Uhr zur Büssingstraße alarmiert worden. Dort war bei Erdarbeiten mit einem Bagger auf einem Betriebsgelände eine Erdgasleitung beschädigt worden, wodurch Gas ausströmte. Feuerwehr und Polizei sperrten den Bereich ab. Messungen an der Austrittsstelle ergaben, dass kein explosionsfähiges Luft-Gas-Gemisch bestand, so dass eine Räumung des Umfelds nicht erforderlich war. Die hinzugerufenen Stadtwerke konnten die Leitung abschiebern, so dass kein weiteres Erdgas mehr austrat.

Die Feuerwehr Haan war rund eine Stunde im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Haan

Mirko Braunheim

Telefon: (02129) 34678-311

Fax: (02129) 34678-312

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-haan.de

www.feuerwehr-haan.de

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell