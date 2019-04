Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw mit Lack besprüht

Uslar (ots)

-zi. In der Zeit vom 10.04.19, 19:30 Uhr, bis zum 11.04.19, 07:20 Uhr, wurden von bisher unbekannten Tätern drei in der Straße 'Auf der Höhe' geparkte Pkw mit pinkfarbenem Sprühlack besprüht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell