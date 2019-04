Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Herrenfahrrad gestohlen

Einbeck (ots)

Kreiensen (pap) Am Dienstag, 09.04.2019, wurde in Kreiensen in der Zeit von 14.15 h bis 19.15 Uhr am Bahnhof ein Fahrrad entwendet. Der 80 Jahre alte Eigentümer hat das Herrenfahrrad der Marke Pegasus am Fahrradstellpaltz beim Bahnhof mit einem Stahlseilschloss gesichert abgestellt. Als er es wieder benutzen wollte, musst er feststellen, dass ein unbekannter Täter das Fahrrad im genannten Zeitraum gestohlen hat. Der Schaden wird auf ca 150,- Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck oder der Polizeistation Kreiensen.

