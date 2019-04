Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkerhsunfall mit Sachschaden

Northeim (ots)

Northeim (Se) Am Mittwoch, den 10.004.2019, gegen 17.10 Uhr, kam es in Northeim, Neustadt in Höhe der Zissekengasse zu einem Verkehrsunfall mit zwei nicht mehr fahrbereiten Pkw. Bei dem bisher unklaren Unfallhergang kam es zu einer seitlichen Berührung zwischen dem Pkw einer 25 - Jährigen und dem Pkw eines 23 - Jährigen aus Northeim. Der Sachschaden an beiden Pkw wird auf insgesamt ca 4000.-EUR geschätzt.

