Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim (Se) Auf dem Northeimer Friedhof am Harztor kam es am Mittwoch, den 10.04.2019 in der Zeit von ca 16.00 bis 16.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von ca 500.-EUR, bei dem sich der unbekannte Verursacher unerlaubt vom Unfallort enternte. Der Pkw eines 80 - jährigen Schweizer Staatsangehörigen wurde linksseitig beschädigt.

