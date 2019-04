Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Northeim (ots)

Northeim (Se) Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von ca 4000.-EUR kam es am Mittwoch, den 10.04.2019, gegen 15.00 Uhr in 37154 Northeim, Kreuzungsbereich Teichstraße / Friedrichstraße. Ein 62 - Jähriger aus Northeim befuhr mit seinem Pkw die Teichstraße und missachtete aus ungeklärter Ursache die Vorfahrt einer 29 - jährigen Pkw-Fahrerin aus Katlenburg-Lindau, die die Friedrichstraße befuhr.

