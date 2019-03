Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Plane aufgeschlitzt - Teile der Ladung gestohlen Wer hat Beobachtungen gemacht ?

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Freitag schlitzten bislang unbekannte Täter die Plane eines Lkw-Aufliegers auf, der auf dem Parkplatz eines Autohofes in der Neulandstraße abgestellt war. Der Fahrer machte letztmals gegen Mitternacht einen Kontrollgang und konnte nichts Auffälliges feststellen. Als er seine Fahrt dann gegen 4 Uhr am Freitagfrüh fortsetzen wollte, bemerkte er Einschnitte in der Plane des Aufliegers und das Fehlen seiner Ladung. Unbekannte entwendeten den kompletten Inhalt einer Palette (er transportierte Kosmetikprodukte) sowie weitere Teile einer zweiten Palette. Die Gesamtschadenshöhe lässt sich aktuell noch nicht beziffern. Tatzeit dürfte demnach zwischen Mitternacht und Fahrtantritt, ca. 4 Uhr gewesen sein. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

