POL-PDLU: Versuchte Fahrraddiebstähle - Täterfestnahmen

Schifferstadt (ots) - Am Freitagabend, 23.11.2018, gegen 23.45 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin drei dunkel gekleidete Männer, welche sich am Hauptbahnhof an abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten und auch eine Säge mitführen würden. Der Bahnhof wurde von mehreren Streifen angefahren. Bei Erkennen der Polizei flüchteten die drei Personen zunächst, konnten aber nach kurzer Verfolgung im Bereich Hofstückstraße festgenommen werden. Hier hatten die Männer versucht, sich in der Böschung zu verstecken. Auch eine Handeisensäge konnte in unmittelbarer Nähe des Festnahmeortes aufgefunden werden. Bei der Überprüfung der Fahrräder am Bahnhof wurde festgestellt, dass ein Fahrrad bereits zum Abtransport bereit gestellt, an einem anderen Fahrrad das Ringschloss bereits angesägt war. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer im Alter von 25, 27 und 28 wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-0

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell