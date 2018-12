POL-PPWP: Ohne Führerschein unterwegs

Queidersbach (ots) - Ein 50-Jähriger wurde am Dienstagmorgen in der Barbarossastraße von einer Polizeistreife angehalten. Grund: Der Mann benutzte während der Fahrt sein Smartphone. Bei der Kontrolle gab der Autofahrer zunächst falsche Personalien an. Daraufhin wurde er von den Beamten durchsucht. Hierbei wurden seine Ausweisdokumente gefunden. Der 50-Jährige äußerte dann, dass er aufgrund einer Trunkenheitsfahrt vor wenigen Wochen nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Die Fahrzeugschlüssel wurden deshalb sichergestellt. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell