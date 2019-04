Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchsversuch misslungen, dafür Hirschgeweih entwendet

Einbeck (ots)

Dassel(pap) In der Zeit von Samstag, 06.04.2019, 16.00 Uhr bis Dienstag, 09.04.2019, 15.00 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Hütte des Sollingvereins Dassel einzubrechen. Es wurde versucht, die Eingangstür der Hütte, die man über die Straße Am Bierberg erreicht, aufzuhebeln. Als dieser Versuch misslang, wurde ein hinter dem Haus stehender Blechschrank aufgebrochen, wobei die Tür erheblich beschädigt wurde. Letzendlich wurde ein über der Eingangstür zur Verzierung angebrachtes Hirschgeweih entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Eventuelle Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Dassel oder beim Polizeikommissariat Einbeck.

