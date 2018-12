BPOLI S: Sexuelle Belästigung am Bahnhof Ditzingen

Ditzingen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen (06.12.2018) eine 16-jährige Jugendliche am Bahnhof in Ditzingen sexuell belästigt. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die junge Frau gegen 07:20 Uhr am Bahnsteig und wartete auf die S-Bahn, als sie von dem unbekannten Mann angesprochen wurde. Er soll ihr unter anderem Süßigkeiten angeboten und ihr Komplimente gemacht haben, während er sie am Rücken sowie an der Schulter berührte. Bei dem Unbekannten handelt es sich laut der Jugendlichen um einen 50 bis 55 Jahre alten und etwa 1,75m großen grauhaarigen Mann, welcher offenbar stark betrunken war. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Hose, eine dunkelgraue Jacke sowie grau-schwarze Schuhe. Die 16-Jährige erstattete Anzeige auf dem Polizeirevier in Ditzingen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen hierzu übernommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

