BPOLI S: Mit 4,2 Promille im Zug unterwegs

Ulm (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstagmittag (06.12.2018) gegen 12:30 Uhr einen alkoholisierten 61-jährigen Mann in einer Regionalbahn angetroffen, der nicht mehr in der Lage war seinen Reiseweg selbstständig fortzusetzen. Der Lokführer des Zuges bemerkte den offenbar hilflosen 61-Jährigen beim Halt in Ulm und alarmierte daraufhin die Bundespolizei. Die eingesetzte Streife brachte den mit 4,2 Promille alkoholisierten Mann aus dem Landkreis Rottal-Inn zur Ausnüchterung auf das Polizeirevier, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

