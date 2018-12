BPOLI S: Unbekannter sprüht 15-Jährigem Reizgas ins Gesicht

Seckach (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochmittag (05.12.2018) gegen 13.45 Uhr einen 15-jährigen Schüler am Bahnhof Seckack offenbar mit Reizgas besprüht. Nach bisherigem Ermittlungsstand wartete der Schüler am Bahnsteig auf seine S- Bahn und spuckte dort auf den Boden. Der unbekannte Mann geriet darüber offenbar derart in Rage, dass er ihm nach einer verbalen Auseinandersetzung unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Beide Personen stiegen kurz darauf in die Bahn nach Mosbach ein, von wo aus der Schüler den Notruf der Polizei wählte. Der mutmaßliche Täter verließ nach derzeitigem Kenntnisstand in Neckarburken den Zug. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen seitens des Polizeireviers Mosbach verliefen ergebnislos. Durch den Vorfall erlitt der 15-Jährige Reizungen der Atemwege. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Der Unbekannte wird als ca. 1.80m großer und 30 bis 40 Jahre alter Mann mit blonden Haaren sowie einem blonden Bart beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Das Bundespolizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter werden unter der Telefonnummer +4971318882600 entgegengenommen.

