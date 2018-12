POL-PDTR: Diebstahl eines Motorrollers

Etgert/Thalfang (ots) - Im Zeitraum vom 02.11.18 bis 20.11.18 kam es in der Gemarkung Etgert nahe Thalfang zu einem Diebstahl eines Motorrollers der Marke "Taiwan Golden Bee". Der Besitzer des Kleinkraftrades hatte dieses nach einem technischen Defekt in unmittelbarer Nähe der B 327 auf einem Wirtschaftsweg in der Absicht abgestellt, es wenige Tage später abzuschleppen. Bislang unbekannte Täter haben in diesem Zeitraum den Roller unter Überwindung der Sicherungssysteme entwendet.

Die Polizei Morbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise bitte an den unten aufgeführten Pressekontakt.

