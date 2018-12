BPOLI S: DJ-Controller entwendet

Stuttgart (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen (02.12.2018) offenbar einen schwarzen DJ-Controller im Wert von 1.000,- EUR in einer S-Bahn der Linie S6 in Richtung Schwabstraße entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 23-jährige Eigentümer des Controllers gegen 08:00 Uhr von Weilimdorf nach Zuffenhausen und legte das Gerät, welches sich im Originalkarton befand, in die Gepäckablage. Als er beim Halt in Zuffenhausen aus der Bahn stieg, bemerkte der 23-Jährige kurze Zeit später, dass er den Controller offenbar im Zug vergessen hatte. Er erstattet am nächsten Tag Anzeige auf dem Bundespolizeirevier Stuttgart. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

