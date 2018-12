BPOLI S: In Zugtoilette geraucht

Eutingen(Gäu)/Stuttgart (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochvormittag (05.12.2018) gegen 11:15 Uhr offenbar in der Toilette eines Regionalexpresses in Richtung Stuttgart geraucht, wodurch er die Sprinkleranlage auslöste. Da das Löschwasser nach bisherigen Erkenntnissen sowohl in den Toiletten-, als auch in den Fahrgastbereich lief, musste der betroffene Wagen ausgestellt werden. Die hierbei entstandene Schadenshöhe ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 entgegen.

