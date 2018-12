BPOLI S: ICE überfährt Einkaufswagen

Schorndorf (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag (06.12.2018) kurz vor dem Bahnhof Schorndorf einen Einkaufswagen auf die Gleise gelegt und so einen Lokführer eines Intercity-Express zu einer Schnellbremsung gezwungen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Lokführer von München nach Stuttgart, als er bei einer Geschwindigkeit von etwa 90 km/h, kurz vor dem Bahnhof Schorndorf, den Gegenstand im Gleis bemerkte. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte er ein Überfahren des Einkaufswagens nicht verhindern. Aufgrund des Vorfalls mussten die Gleise von 01:55 Uhr bis 03:00 Uhr gesperrt werden, weshalb es zu bahnbetrieblichen Auswirkungen kam. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand an dem Zug ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000,- EUR. Durch die Schnellbremsung verletzte sich offenbar keiner der etwa 30 Reisenden im Zug. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Meriam Kielneker

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell