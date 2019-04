Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - 21 Temposünder beanstandet

Edenkoben (ots)

Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr wurden heute in der Weinstraße 21 Temposünder beanstandet, die zu schnell in der 30er Zone unterwegs waren. Der schnellste Autofahrer wurde mit 60 km/h gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeldbescheid. Vier Gurtmuffel mussten eine Verwarnung in Höhe von 30.- Euro bezahlen.

