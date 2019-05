Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler /Kandel

Hatzenbühl

Rülzheim: Einbrüche in Supermarktkette - Hubschrauber fahndet -

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 11.04.2019:

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 03.05.-06.05.2019 in verschiedene Filialen der gleichen Supermarktkette ein.

Bereits am 03.05.2019 gegen 23.25 Uhr wurde der Polizeiinspektion Landau ein Einbruch in eine Supermarktfiliale in den Bruchwiesen in Annweiler gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten beim Eintreffen in unmittelbarer Nähe des Marktes eine männliche Person festnehmen. Für die weitere Fahndung nach noch zu Fuß flüchtigen Mittätern wurde auch der Polizeihubschrauber, sowie Beamte der Hundestaffel eingesetzt.

Ein durch die Täter mitgeführtes Fahrzeug, sowie Aufbruchwerkzeug konnte sichergestellt werden. Der zunächst festgenommene Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß entlassen, da er über einen festen Wohnsitz verfügt und keine Haftgründe vorlagen.

Am 05.05.2019 gegen 03.52 Uhr wurden mindestens drei unbekannte Täter durch einen Zeugen beim Verlassen eines Supermarktes in der Saarstraße in Kandel beobachtet. Nach kurzer Flucht zu Fuß setzten die Täter ihre Flucht mit einem schwarzen VW Touareg mit Münchener Kennzeichen fort. Trotz sofortiger Fahndung gelang den Tätern die weitere Flucht in Richtung französischer Grenze. Der Kriminaldauerdienst wurde für die Tatortaufnahme hinzugezogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass es die Täter auf den Tresor abgesehen hatten.

Am Montag, den 06.05.2019 gegen 06.00 Uhr stellte eine Mitarbeiterin eines Supermarktes im Nordring in Rülzheim fest, dass übers Wochenende unbekannte Täter in die Verkaufsräume eingedrungen waren. Hier wurde der Tresor geöffnet und mehrere tausend Euro entwendet. Ebenfalls in der Nacht von 05. auf den 06.05.2019 gelangten unbekannte Täter in eine Supermarktfiliale in der Kirchstraße in Hatzenbühl. Auch in diesem Fall hatten es die Täter auf den Tresor abgesehen und erbeuteten mehrere tausend Euro.

In den drei vorgenannten Fällen hatten die Täter die im Markt befindlichen Alarmanlagen außer Betrieb gesetzt. Derzeit wird geprüft, ob für alle Einbrüche die gleiche Tätergruppe in Frage kommt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalinspektion Landau geführt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

