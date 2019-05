Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Gaststätte

Bad Bergzabern (ots)

Am 08.05.19, gegen 03:00 Uhr, verschafften sich zwei unbekannte Personen Zutritt zu einer Gaststätte in der Königstraße, indem sie die Scheibe an der Eingangstür einschlugen. Aus dem Innenraum wurde Diebesgut in bislang nicht bekannter Höhe entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den zwei geflüchteten Personen geben können, werden gebeten sich unter Telefon 063434/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell