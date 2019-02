Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Ebersheim - 83-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß

Mainz (ots)

Am heutigen Montag, 18.02.2019, kommt es kurz nach 11:00 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW auf der Rheinhessenstraße, zwischen Hechtsheim und Ebersheim. Bei dem Zusammenprall stirbt ein 83-jähriger Mainzer. Der Fahrer und Beifahrer des zweiten am Unfall beteiligten Fahrzeuges werden ebenfalls eingeklemmt. Sie können zum Teil schwer verletzt befreit werden.

Zur Untersuchung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Rheinhessenstraße dürfte noch bis mindestens 14:00 Uhr voll gesperrt bleiben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

