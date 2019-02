Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Flucht

Mainz (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befährt den Römerwall aus der Augustusstraße kommend in Fahrtrichtung Binger Straße. In Höhe der Kreuzung Am Linsenberg kommt der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn auf die Grünfläche ab und beschädigt mehrere kleine Bäume und Sträucher. Im Rahmen des Unfalls verliert der Fahrzeugführer das vordere Kennzeichen, welches er anschließend einsammelt und in sein Fahrzeug lädt. Daraufhin entfernt er sich von der Unfallstelle. Zeugenangaben zufolge handelt es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen schwarzen VW Golf. Der Fahrer ist laut Zeugen Mitte 30 und hat eine Halbglatze. Das Fahrzeug dürfte einen Schaden im vorderen linken Bereich aufweisen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

