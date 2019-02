Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von Roller durch Zeuge verhindert

Mainz-Weisenau (ots)

Freitag, 15.02.2019, 22:35 Uhr

Ein aufmerksamer Zeuge meldet der Polizei, dass er zwei Jugendliche beobachtete, welche vermutlich einen gestohlen Roller mit sich führten. Auf Ansprache des Zeugen stellten die Jugendlichen den Roller ab und flüchteten. Durch die Polizeibeamten kann vor Ort festgestellt werden, dass der Roller leichte Beschädigungen aufweist. Der Eigentümer des Rollers wird anhand des Kennzeichens ermittelt und anschließend informiert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

