BPOLI-WEIL: Schwerpunkteinsatz im deutsch-französischen Grenzraum

Weil am Rhein/Neuenburg/Breisach/Sasbach (ots) - Zusammen mit ihren Sicherheitspartnern von der Landespolizei und der Bundeszollverwaltung führte die Bundespolizei an den vergangenen zwei Tagen Kontrollmaßnahmen entlang der französischen Grenze durch. An unterschiedlichen Örtlichkeiten von Weil-Friedlingen bis Sasbach errichteten die Einsatzkräfte Kontrollstellen und führten Kontrollen zur Verhinderung und Unterbindung der unerlaubten Einreise sowie der grenzüberschreitenden Kriminalität durch. Dabei wurde in Weil am Rhein ein 43-jähriger Franzose überprüft. Dieser hätte 2010 zu einer Hauptverhandlung in Baden-Baden erscheinen sollen, um sich dort in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Alkoholeinfluss zu verantworten. Da er diesem Gerichtstermin fernblieb, wurde er durch das Amtsgericht Baden-Baden zur Festnahme ausgeschrieben. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser entschied, dass der 43-Jährige nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten auf freien Fuß zu entlassen ist.

Im Ergebnis wurden mehrere Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz sowie zwei zollrechtliche Zuwiderhandlungen festgestellt. Zudem fuhren drei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln und zwei ohne Fahrerlaubnis.

