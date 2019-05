Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - gestürzter Mofafahrer

Maikammer (ots)

Am Samstag, den 04.05.19, gegen 14.40 Uhr befuhr ein 15-jähriger mit seinem Mofa die Südumgehung (K 32) Maikammer von Sankt Martin aus kommend. Im Kreisverkehr verlor er in Folge Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Mofa und stürzte. Am Mofa entstand Totalschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

Der ebenfalls vor Ort befindliche Rettungswagen war nicht erforderlich, da der Fahrer glücklicherweise keine Verletzungen erlitten hatte.

