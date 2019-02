Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah Einbrecher?

Halver (ots)

Unbekannte sind in ein derzeit unbewohntes Haus an der Hagener Straße eingedrungen. Zwischen dem 16. Februar und dem vergangenen Sonntagmorgen hebelten sie eine an der Rückseite gelegene Terrassentür zu einem Wintergarten auf. Sie schlugen die Terrassentür ins Haus auf und durchwühlten in der Wohnung Schubladen und Schränke. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Halver entgegen.

