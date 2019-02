Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen für Vorfall gesucht

Altena (ots)

Ein Pkw-Fahrer hat sich am Freitagnachmittag so sehr über einen Pkw-Fahrer aufgeregt, der ihn auf der B 236 überholt hatte, dass er seinem Ärger an der nächsten Ampel Luft machte: An der Ampelkreuzung der Pott-Jost-Brücke fuhr er neben den schnelleren Autofahrer auf die Links-Abbiegerspur. Er stieg aus und schlug mehrmals gegen die Scheibe des anderen Fahrers und beschimpfte und bedrohte diesen. Nachher bog der Aggressor nach links auf die Lenneuferstraße ab. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Altena in Verbindung zu setzen.

