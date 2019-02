Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher im Jugendzentrum, Pkw Diebstahl

Meinerzhagen/Kierspe (ots)

Kierspe Unbekannte sind am Freitagabend in das Jugendzentrum an der Fritz-Linde-Straße eingebrochen. Zwischen 18 und 20.15 Uhr stiegen sie durch ein Fenster an der Gebäuderückseite in das Jugendzentrum und entwendeten eine abgelegte Reißverschlusstasche mitsamt Bargeld. Am Samstagmorgen sind Unbekannte in die Gesamtschule an der Otto-Ruhe-Straße eingebrochen. Sie kletterten durch ein Fenster in das Gebäude und traten eine Bürotür ein. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Der Hausmeister bemerkte den Schaden gegen 12.15 Uhr und alarmierte die Polizei.

Meinerzhagen Unbekannte haben am Samstag um 8.47 Uhr einen Neuwagen von dem Gelände eines Autohauses an der Oststraße gestohlen. Sie demontierten die Kennzeichen eines geparkten Fahrzeugs, schraubten sie an einen roten Ford Kuga und fuhren davon.

SAchdienliche Hinweise zu den anhgezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell