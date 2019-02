Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Polizei zieht 46-jährigen Rollerfahrer aus dem Verkehr

Ribnitz-Damgarten (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten am heutigen Vormittag, dem 27.02.2019, zogen die kontrollierenden Beamten einen 46-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades aus dem Verkehr, bei dem gleich mehrere Verstöße festgestellt wurden. So konnte der Mann weder eine gültige Fahrerlaubnis vorweisen noch war das richtige Versicherungskennzeichen an dem Roller. Zudem stand der 46-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Bei einer später durchgeführten Durchsuchung der Wohnung des Mannes fanden die Beamten zusätzlich eine Aufzuchtanlage, in der der 46-Jährige dem äußeren Anschein nach Cannabispflanzen anbaute. Diese wurden durch die Beamten beschlagnahmt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 46-Jährige kurz vor 10:00 Uhr mit seinem Roller die Stadt Ribnitz-Damgarten, wo ihn die Beamten Am Petersdorfer Weg zur Durchführung einer Verkehrskontrolle rauszogen. Die Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht für diesen Roller ausgeteilt wurde. Die Betriebserlaubnis wies zudem aus, dass der 46-Jährige zum Führen des Fahrzeuges die Fahrerlaubnisklasse M benötigt hätte.

Während der Verkehrskontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Rollerfahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC, sodass dem 46-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Führerscheinstelle verständigt.

Der 46-Jährige muss sich nun wegen einer Reihe an Verstößen verantworten. Gegen ihn wird wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Verstoßes gegen die 0,5 Promille Grenze ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund