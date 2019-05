Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 07.05.2019, 08:51 Uhr Mit Fahrrad gestürzt

Landau (ots)

Ein 60-jähriger Radfahrer befuhr die Annweilerstraße auf dem Radweg und kam ohne Fremdeinwirkung aus Unachtsamkeit an einen erhöhten Bordstein. Hierbei stürzte er zu Boden und zog sich Verletzungen an Kinn und Schulter zu. Zur weiteren Versorgung wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell