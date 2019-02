Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Bundespolizei geben bekannt: Mutmaßliche Taschendiebe in Haft

Stuttgart (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Montagabend (25.02.2019) gegen 17.05 Uhr an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart Stadtmitte zwei mutmaßliche Taschendiebe festgenommen. Die Bundespolizisten erkannten die beiden libyschen Staatsangehörigen aufgrund von Fahndungen in den polizeiinternen Medien hinsichtlich zweier Taschendiebstahlsdelikte wieder. Zudem zeigten die 18- und 19-jährigen Männer, welche mehrere Aliaspersonalien besitzen, kurz vor der Kontrolle taschendiebstahltypische Verhaltensmuster, in dem sie u.a. mehrfach die Jackentaschen von Reisenden an Fahrgeldautomaten abtasteten. Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen fanden die Beamten ein Smartphone auf, welches einem Diebstahl am Montagnachmittag (25.02.2019) gegen 16.05 Uhr auf der Rolltreppe in der S-Bahnhaltestelle Stuttgart Stadtmitte zugeordnet werden konnte. Zudem stehen die wohnsitzlosen Männer im Verdacht, am 05.02.2019 das Handy einer 20-Jährigen auf der Rolltreppe in der Haltestelle Stuttgart-Stadtmitte entwendet zu haben sowie am 19.02.2019 einer 26-Jährigen an derselben Haltestelle versucht zu haben, das Mobiltelefon zu entwenden (siehe hierzu Pressemitteilung vom 20.02.2019: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4198524). Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die beiden mutmaßlichen Täter am Dienstagnachmittag (26.02.2019) einem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefiehl erließ und in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten die beiden Personen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Daniel Kroh

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell