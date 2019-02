Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Verteilerkasten zerstört - 4.000,- EUR Sachschaden

Reutlingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit vom Dienstagvormittag (26.02.2019) - 10.00 Uhr bis Mittwochmorgen (27.02.2019) - 07.30 Uhr am Haltepunkt Reutlingen/West einen Verteilerkasten aus der Betonverankerung gerissen und zerstört. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000,- EUR beziffert. Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder den unbekannten Tätern werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

