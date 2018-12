POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Saarburg (ots) - Am Dienstag, den 04.12.2018, ereignete sich gegen 19.30 Uhr in der Brückenstraße in Höhe der Polizeiinspektion Saarburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 31-Jähriger Fahrer eines PKW aus einer Grundstückausfahrt in den fließenden Verkehr ein. Hierbei übersah er einen von links kommenden 55-Jährigen Rollerfahrer und kollidierte mit der Fahrzeugfront mit dessen rechter Fahrzeugseite, wodurch der Rollerfahrer zu Sturz kam. Durch herbeigeeilte Passanten wurden die Beamten der Polizeiinspektion auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht. Diese begaben sich fußläufig zur Unfallstelle. Der 55-Jährige Rollerfahrer wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt mit schweren Beinverletzungen mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Saarburg eingeliefert.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

