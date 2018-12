POL-PDTR: Diebstahl von Kennzeichen

Baumholder (ots) - An einem hinter der Grundschule Baumholder geparkten VW-Bus wurden in der Zeit vom 03.12., 17:00 Uhr bis 04.12.18, 09:02 Uhr beide Kennzeichen entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Baumholder 06783/9910.

