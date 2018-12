POL-PDTR: Beschädigung an Regenfallrohren

Idar-Oberstein (ots) - Im Zeitraum vom 30.11.2018 bis zum 02.12.2018 wurden im Bereich der Hauptstraße in Idar-Oberstein in der Nähe der Shisha Bar "Diamond Lounge" die Regenfallrohre an der Straßen- und Hofseite eines Hauses durch Tritte beschädigt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 06781-5610.

