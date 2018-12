POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil (Parkplatz Rewe)

Hermeskeil (ots) - Im Zeitraum von Montag, dem 03.12.18, 22 Uhr, und Dienstag, dem 04.12.18, 07 Uhr, wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, auf dem Parkplatz des REWE Marktes, ein Mauerzaun sowie ein Verkehrszeichen beschädigt.

Hinweise werden durch die Polizei in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegengenommen.

