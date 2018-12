Hermeskeil (ots) - Am Freitag, den 30.11.2018, kam es auf dem Parkplatz an der K 97, gegenüber dem Forsthaus Königsfeld, in der Zeit zwischen 7 und 16 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte ein dort geparktes Fahrzeug. Er/Sie entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen (Tel.: 06503-91510).

