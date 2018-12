POL-PDTR: Sachbeschädigung an zwei PKW

Konz (ots) - In der Zeit von Samstag, den 21.12.2018 bis Sonntag, den 22.12.2018 kam es in Konz in der Gartenstraße und am Konzer Hauptbahnhof zu Beschädigungen an zwei geparkten PKW. Bislang unbekannte Täter schlugen jeweils die Seitenscheiben der PKW ein und entwendeten in einem Fall ein Sporttasche die sich in dem PKW befand. Wer diesbezüglich Beobachtungen gemacht hat wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Saarburg 06581-91550 oder Polizeiwache Konz unter 06501-9268-0.

