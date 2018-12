POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Trier-Quint (ots) - Trier- Quint. Leichtverletzt wurden am 03.12.2018, gegen 14.05 Uhr, eine 31-jährige Fahrzeugführerin und ein in dem gleichen PKW befindliches 5-jähriges Mädchen. Der betreffende Kleinwagen, besetzt mit insgesamt 4 Insassen, befuhr die L 47 aus Richtung Trier-Quint kommend in Fahrtrichtung Zemmer. Bei einem Abbiegevorgang nach links in Richtung der Häuserzufahrten der Meilenstraße fuhr eine nachfolgende Fahrzeugführerin aus Unachtsamkeit auf das verkehrsbedingt wartende Fahrzeug auf. An beiden beteiligten PKW entstand erheblicher Sachschaden. Die beiden leichtverletzten Personen wurden an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich, ein Notarzt und 3 Besatzungen des DRK.

