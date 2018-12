POL-PDTR: Verkehrsunfall wegen ausgehobenem Gullydeckel

Baumholder, Frohnhausener Str. (ots) - Am Samstagmorgen gegen 06:00h befuhr eine Autofahrerin mit ihrem Pkw in Baumholder die Frohnhausener Str. in Richtung Krankenhaus. Plötzlich bemerkte sie einen lauten Knall. Sie verriss das Lenkrad und kam nach wenigen Metern zum Stehen. Die Dame war über einen ausgehobenen Gullydeckel gefahren. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

