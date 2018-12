POL-PDTR: Tageswohnungseinbruch

Kordel (ots) - Während sich die Hauseigentümer im Wochenendurlaub befinden, verschaffen sich bislang unbekannte Täter am Samstagnachmittag durch ein Fenster Zutritt zum Wohnzimmer eines Hauses in der Butzweilerstraße. Den Nachbarn sind zuvor zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr zwei junge Frauen und ein junger Mann aufgefallen, die am Anwesen geklingelt haben und auch hinter das Haus gegangen sein sollen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich.

