POL-PDTR: Sachbeschädigung

Idar-Oberstein (ots) - Am 01. Dezember um 00.50 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter drei Briefkästen an dem Anwesen Hauptstraße 485 in Idar-Oberstein beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

