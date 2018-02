FW-WRN: Erstmeldung: Feuer_3 Dachstuhlbrand Brachtstraße

1 weiterer Medieninhalt

Rückseite des Brandobjektes beim Eintreffen Bild-Infos Download

Werne (ots) - Um 2:05 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Werne zu einem Dachstuhlbrand in der Brachtstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Straße bereits stark verraucht und Flammen schlugen aus dem Dach. Da es sich beim Brandobjekt um eine Doppelhaushälfte handelt, wurde sichergestellt, dass beide Häuser geräumt waren. Die Bewohner hielten sich jedoch schon auf der Straße auf. Ein erster Angriff wurde über ein C-Rohr vorgenommen, gleichzeitig die Drehleiter in Stellung gebracht und eine Wasserversorgung aufgebaut. Ein Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz wurde in das Brandobjekt vorgeschickt und Über den Monitor der Drehleiter ein Löschangriff vorgenommen. Durch den Einsatz von bislang insgesamt 12 Trupps unter Atemschutz konnte ein Übergreifen der Flammen auf die zweite Doppelhaushälfte verhindert werden. Gegen 2:59 Uhr wurde "Feuer unter Kontrolle" gemeldet.

Aktuell laufen die aufwendigen Nachlöscharbeiten.

Wir berichten weiter

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Werne

Löschzugführer LZ Stadtmitte

Dr. Bodo Bernsdorf (Brandoberinspektor)

Pressesprecher

Telefon: 0170 8552625

E-Mail: bodo.bernsdorf@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell