POL-PDTR: Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw

Trier (ots) - Am Samstag, 01.12.2018, im Zeitraum zwischen 20.45 Uhr und 22.40 Uhr, wurden in der Trierer Güterstraße an drei geparkten Pkw die Außenspiegel abgetreten bzw. abgeschlagen. Derzeit liegen keinerlei Täterhinweise vor.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

